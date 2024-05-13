На 9 мая в Омской области исчез мужчина с дефектом речи

За день до Владимира в Таврическом районе пропала 39-летняя Юлия Бондаренко. Женщина ушла из дома в посёлке Таврическое на улице Химиков и не вернулась. К особым приметам омички относится большая родинка на подбородке с левой стороны. Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8−950−212−79−90, 8−999−470−10−08 или 02 (102). Для поисков Юлии Бондаренко также требуются добровольцы.