На 9 мая в Омской области исчез мужчина с дефектом речи

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 58-летнего Владимира Филатова. Мужчина 9 мая около 19:30 вышел из дома в Тюкалинске на улице Полевая и до сих пор не вернулся. До настоящего времени о его местонахождении не известно.
В ориентировке приметы омича не указаны, но сообщается, что у мужчины есть дефект речи. Он был одет в тёмно-зелёную футболку с чёрными полосами, спортивные штаны тёмного цвета и сланцы.
За день до Владимира в Таврическом районе пропала 39-летняя Юлия Бондаренко. Женщина ушла из дома в посёлке Таврическое на улице Химиков и не вернулась. К особым приметам омички относится большая родинка на подбородке с левой стороны. Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8−950−212−79−90, 8−999−470−10−08 или 02 (102). Для поисков Юлии Бондаренко также требуются добровольцы.