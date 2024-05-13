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Пропавшую 15-летнюю школьницу из села нашли в Астане

В Акмолинской области разыскивали двух пропавших школьниц, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК. Одна из девочек была найдена практически сразу. Вторую пропавшую нашли в Астане.

Источник: polisia.kz

По данным информационного медиа-портала Polisia.kz, сотрудники отдела полиции Целиноградского района за сутки разыскали двух школьниц, о пропаже которых правоохранителям сообщили родители девочек.

Одну из девочек из села Ы. Алтынсарина нашли через несколько часов. А вот на поиски второй несовершеннолетней был ориентирован весь личный состав и направлена ориентировка в Астану.

«В результате проведенных розыскных мероприятий, сотрудниками полиции девочка была найдена в городе Астане. Подростки сразу же были переданы родителям, также проведена профилактическая беседа», — сообщили в полиции.

В МВД добавили, что с начала года на территории Акмолинской области полицейские разыскали и вернули домой 23 подростка. При этом, за нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей, будет применяться составление административных протоколов в отношении таких родителей.