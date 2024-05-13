Пропавшую 15-летнюю школьницу из села нашли в Астане

В МВД добавили, что с начала года на территории Акмолинской области полицейские разыскали и вернули домой 23 подростка. При этом, за нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей, будет применяться составление административных протоколов в отношении таких родителей.