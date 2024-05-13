Стали известны подробности похищения мужчины и женщины под Новосибирском

Новосибирцы погнались за злоумышленниками до приезда полиции, но те смогли оторваться и скрыться. По предварительной информации, пострадавшими оказались 42-летний Александр К. и его сожительница. Их нашли на трассе живыми. Якобы пара задолжала за наркотики.