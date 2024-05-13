Стали известны подробности похищения мужчины и женщины под Новосибирском

Стали известны подробности похищения мужчины и женщины на станции Евсино в Новосибирской области.
Инцидент произошел 12 мая. Действия неизвестного водителя попали на камеру видеонаблюдения. Мужчина за рулем BMW находился в балаклаве. Группа людей вышла из машины и насильно посадила туда пару. Велосипед мужчины остался на дороге.
«Мы вместе с соседями вышли на улицу, посмотрели видео с камер. Вначале мы подумали, что похитили подростков, сразу же вызвали полицию. Полицейские нам сказали, что они сейчас поедут за похитителями», — рассказали местные жители изданию Сиб.фм.
Новосибирцы погнались за злоумышленниками до приезда полиции, но те смогли оторваться и скрыться. По предварительной информации, пострадавшими оказались 42-летний Александр К. и его сожительница. Их нашли на трассе живыми. Якобы пара задолжала за наркотики.
«Мы всем знаем, что они занимаются закладками. Когда они вышли из дома, их и заволокли в машину», — отметила жительница.
Пока неизвестно, задержали ли полицейские похитителей. Сейчас проводится проверка.