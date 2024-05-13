Мизулина просит полицию проверить сообщения об избиении школьниц в Перми

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в полицию с просьбой провести проверку сообщений об избиении школьниц в Перми.
Речь идёт о роликах, опубликованных 12 и 13 мая в социальных сетях. Первым из них стало видео, на котором несовершеннолетняя девочка руками и ногами бьёт сверстницу в торговом центре «iMall Эспланада». Позже в Сети появилась информация, что нападавшая школьница не в первый раз решает конфликты подобным образом.
Как рассказала Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале, об инциденте ей сообщили неравнодушные пользователи соцсетей. На скриншотах сообщений, которые прислали главе Лиги безопасного интернета, взволнованные пользователи рассказывают, что девочка не в первый раз избивает школьниц младше себя, снимает это на камеру и публикует видео в социальных сетях.
«Обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку», — добавила в публикации Екатерина Мизулина.
В ГУ МВД России по Пермскому краю сайту perm.aif.ru сообщили, что в полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.