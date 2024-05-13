Мизулина просит полицию проверить сообщения об избиении школьниц в Перми

Как рассказала Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале, об инциденте ей сообщили неравнодушные пользователи соцсетей. На скриншотах сообщений, которые прислали главе Лиги безопасного интернета, взволнованные пользователи рассказывают, что девочка не в первый раз избивает школьниц младше себя, снимает это на камеру и публикует видео в социальных сетях.