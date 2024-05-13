Во Владивостоке подросток подрался с мужчиной из-за замечания

Сегодня во Владивостоке на улице Нейбута произошла потасовка между мужчиной и подростком, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам, очевидцев группа подростков вела себя крайне вызывающе и шумела. В ответ на замечание прохожего один из компании начал угрожать ему камнем, а затем вступил в драку. Однако, получив точный удар ногой в голову от женщины, находившейся рядом.
В полиции на запрос редакции ИА PrimaMedia ответили, что в полицию поступило заявление 29-летней местной жительницы об агрессивном поведении группы подростков, которые провоцировали конфликтные ситуации и кидались камнями, находясь на детской площадке в районе улицы Нейбута.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Опрошен очевидцы. Видеозапись, на которой запечатлены действия несовершеннолетних, направлена в учебные учреждения с целью установления личностей нарушителей общественного порядка и принятия к ним мер общественного воздействия», — добавили в пресс-службе полиции.