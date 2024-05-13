На бывшего сотрудника «Яндекса» завели дело о госизмене

«ФСБ РФ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО “Яндекс”, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации… Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (“Государственная измена”)», — говорится в сообщении.