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На бывшего сотрудника «Яндекса» завели дело о госизмене

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Дело о госизмене завели на бывшего сотрудника «Яндекса», который, проживая в Нижегородской области, финансировал ВСУ, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

«ФСБ РФ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО “Яндекс”, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации… Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (“Государственная измена”)», — говорится в сообщении.

Установлено, что после начала СВО фигурант переводил деньги «на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов». Впоследствии, скрываясь от частичной мобилизации, покинул территорию РФ.

Отмечается, что «ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу», — добавляется в сообщении.

ФСБ