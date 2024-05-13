В отношении экс-сотрудника «Яндекса» возбуждено дело о госизмене

По данным спецслужб, после начала боевых действий на Украине, проживая в Нижегородской области, мужчина переводил деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда «Вернись живым» для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов.
После объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, как сообщила ФСБ, мужчина уехал из России, но затем вернулся. Ранее его привлекали к административной ответственности за участие в «несанкционированных митингах».
Госагентство «РИА Новости» опубликовало видео задержания мужчины. На видео допроса мужчину спрашивают, как он относится к действующей власти, на что тот ответил: «Негативно». В сумке у мужчины нашли сборник упражнений по расширению словарного запаса «English in use», а в кошельке — несколько купюр евро. На кадрах оперативной съемки мужчину доставляют в Лефортовский районный суд в Москве.