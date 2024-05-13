В отношении экс-сотрудника «Яндекса» возбуждено дело о госизмене

Госагентство «РИА Новости» опубликовало видео задержания мужчины. На видео допроса мужчину спрашивают, как он относится к действующей власти, на что тот ответил: «Негативно». В сумке у мужчины нашли сборник упражнений по расширению словарного запаса «English in use», а в кошельке — несколько купюр евро. На кадрах оперативной съемки мужчину доставляют в Лефортовский районный суд в Москве.