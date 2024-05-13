Депутат Астраханской областной думы сообщил о подрыве его автомобиля в зоне СВО

«5 марта я рассказал о своей личной машине, на которой выполняю задачи в зоне специальной военной операции (БМД — боевая машина депутата). Сегодня, при выполнении очередного задания, БМД взорвалась и сгорела дотла. Слава богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища Шмеля, которые вез его родным», — написал Харитонов.