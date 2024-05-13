Депутат Астраханской областной думы сообщил о подрыве его автомобиля в зоне СВО

«5 марта я рассказал о своей личной машине, на которой выполняю задачи в зоне специальной военной операции (БМД — боевая машина депутата). Сегодня, при выполнении очередного задания, БМД взорвалась и сгорела дотла. Слава богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища Шмеля, которые вез его родным», — написал Харитонов.
Он отметил, что по этому факту ведутся следственные действия.
Харитонов был избран депутатом думы Астраханской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года, член фракции партии «Единая Россия». В облдуме является первым заместителем председателя комитета по социальной политике. В декабре 2023 года стало известно, что Харитонов принял решение отправиться в зону СВО.