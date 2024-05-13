Под Волгоградом в перевернувшейся Hyundai погиб пассажир

Накануне, 12 мая, в страшной аварии в Волгоградской области погиб 35-летний пассажир, пострадали две женщины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло во Фроловском районе ночью. Женщина за рулем Hyundai Elantra ехала на 6 километре автодороги «Каспий» со стороны Фролово в направлении Камышина.