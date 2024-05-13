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Под Волгоградом в перевернувшейся Hyundai погиб пассажир

В перевернувшейся под Волгоградом Hyundai Elantra погиб мужчина, пострадали два человека.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 12 мая, в страшной аварии в Волгоградской области погиб 35-летний пассажир, пострадали две женщины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло во Фроловском районе ночью. Женщина за рулем Hyundai Elantra ехала на 6 километре автодороги «Каспий» со стороны Фролово в направлении Камышина.

— Водитель не справилась с управлением, совершила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля доставлены в медучреждение, — уточнили в полиции региона.

Мужчина умер по пути в больницу. Волгоградских автомобилистов призывают соблюдать ПДД.