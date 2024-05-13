Банде велосипедистов из Екатеринбурга вынесен приговор

Как сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих мужчин, 1977 г. р., 1980 г. р. и 1981 г. р. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, с применением оружия, в особо крупном размере», ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Пособничество в грабеже, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в особо крупном размере», чч. 1, 3 ст. 222 УК РФ «Незаконное ношение и перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, группой лиц по предварительному сговору».