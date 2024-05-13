Банде велосипедистов из Екатеринбурга вынесен приговор

Как сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих мужчин, 1977 г. р., 1980 г. р. и 1981 г. р. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, с применением оружия, в особо крупном размере», ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Пособничество в грабеже, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в особо крупном размере», чч. 1, 3 ст. 222 УК РФ «Незаконное ношение и перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, группой лиц по предварительному сговору».
В суде установлено, что преступление совершили трое уголовников, ранее сидевших вместе в колонии. После освобождения 47-летний Лев Воронцов привлек своих приятелей — 43-летнего Максима Чагаева и 44-летнего Евгения Бинерта — для совершения преступлений. Деятельность преступной группы продолжалась с 2022-го по 2023 год.
Сообщники были обеспечены различным огнестрельным оружием и патронами к нему. Они проводили предварительную разведку для подыскания объектов преступного посягательства, заранее изучали места предстоящих преступлений, определяли маршруты движения. Преступники использовали медицинские маски, шапки, перчатки.
Так, 28 марта 2023 года трое обвиняемых совершили разбойное нападение на ювелирный магазин на улице Технической. Двое нападавших зашли в магазин и, угрожая пистолетами, забрали ювелирные украшения на сумму 4,6 млн рублей. Третий подельник ждал их на улице, наблюдая за обстановкой. После грабежа преступники скрылись на велосипедах.
Суд приговорил Льва Воронцова к 12 годам колонии особого режима со штрафом 270 тыс. рублей и с последующим ограничением свободы на срок 1 год. Максим Чагаев приговорен к 11 годам колонии особого режима со штрафом 250 тыс. рублей и с ограничением свободы на срок 1 год. Евгений Бинерт приговорен к 6 годам 6 месяцам строгого режима со штрафом 120 тыс. рублей.