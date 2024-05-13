СК возбудил уголовное дело по выпадению 11-летней девочки из аттракциона в Лиде

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту выпадения 11-летней девочки из аттракциона в Лиде. Про это ЧП мы писали ранее: днем в воскресенье, 12 мая 2024 года, 11-летняя девочка решила прокатиться на экстремальном аттракционе «Hammer», который в составе парка развлечений не так давно приехал в Лиду. Увы, все закончилось трагедий: девочка выпала. Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело.