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СК возбудил уголовное дело по выпадению 11-летней девочки из аттракциона в Лиде

В Минздраве сказали о состоянии выпавшей с аттракциона 11-летней девочки из Лиды.

Источник: Комсомольская правда

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту выпадения 11-летней девочки из аттракциона в Лиде. Про это ЧП мы писали ранее: днем в воскресенье, 12 мая 2024 года, 11-летняя девочка решила прокатиться на экстремальном аттракционе «Hammer», который в составе парка развлечений не так давно приехал в Лиду. Увы, все закончилось трагедий: девочка выпала. Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело.

В Министерстве здравоохранения сообщили о состоянии ребенка. Она была доставлена в реанимацию со множественными сочетанными травмами, ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

— По санавиации из Гродно вызваны для оказания дополнительной помощи анестезиолог-реаниматолог, травматолог и офтальмолог. Дополнительно из Минска по санавиации вызван для проведения консультаций челюстно-лицевой хирург республиканского уровня, — отметили в официальном телеграм-канале здравоохранительного ведомства.