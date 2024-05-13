Арендатор выпал с 20 этажа: названа причина страшного пожара в высотке у Автовокзала

Утром 7 мая на 20 этаже дома загорелась квартира, арендатором которой был программист Вячеслав Брусницын. Огонь охватил студию площадью 60 квадратных метров.
Накануне он познакомился с 34-летним Константином и пригласил его в гости. Последний сумел спастись усилиями пожарных, которые помогли ему спуститься в квартиру этажом ниже по шлангу. Вячеслав не сумел выбраться и выпал из окна. От полученных травм он скончался в больнице.
Сейчас бывшая жена судится с Константином, чтобы добиться для него запрета общения с ребенком. По ее словам, экс-супруг давно пристрастился к алкоголю и наркотикам.
При этом в Октябрьском районном суде рассматривается уголовное дело — уральца обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
— Константин занимал руководящие должности. Был директором отдела продаж, получал хорошую зарплату от 200 тысяч рублей. Человек всегда хотел развиваться, добиваться в жизни чего-то большего. Он профессионально занимался боевыми искусствами, — рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая жена мужчины Ольга. — Затем пристрастился к алкоголю. Я находила пустые бутылки и бокалы по всему дому. Костя умудрялся прятать их даже в собачьей будке.
Проливка и разбор сгоревших конструкций завершился в 15:02. Квартира выгорела дотла, а весь этаж оказался затоплен.
Напомним, что одним из тех, кто помог пожарным спустить на 19 этаж Константина, был таксист из Киргизии Бобур Каримов.
— Смотрю, дом горит, люди наверху кричат. А там дверь открыта. Улицу эту я с детства знаю. Поднимаюсь, а там пожарный со шлангом идет. Смотрю, он устал. Я говорю: «Давай помогу». Поднимаю шланг. Поднялся туда, смотрю, пацан кричит (который сидел на окне). На крыше шланг я привязал к тумбе. Я завязывал шланг и спускал ему. А он потом держался за него и спускался вниз, — делился в тот день Каримов.
Ранее в Следственном комитет сообщали о начале доследственной проверки.