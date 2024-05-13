В Уфе закрыли незаконный ломбард

В Октябрьском районе Уфы прокуратура добилась прекращения работы незаконного ломбарда.
Еще в 2023 году Банк России исключил компанию «Выбор» из госреестра ломбардов. При этом организация занималась предоставления краткосрочных займов под залог движимого имущества в отсутствие специального разрешения.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, руководителя фирмы привлекли к административному наказанию по статье о незаконной деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). В итоге организация прекратила предоставление займов.