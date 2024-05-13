Бастрыкин заинтересовался избиением участника СВО в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге избили ветерана специальной военной операции. Драка произошла 11 мая, о чем в своих соцсетях рассказал сам пострадавший. По словам Евгения, ему прилетело по голове бутылкой за то, что он участвовал в спецоперации — именно так ему заявили нападавшие, когда снимали с него часы «за ветерана».