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Бастрыкин заинтересовался избиением участника СВО в Екатеринбурге

Избиением участника СВО в Екатеринбурге заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге избили ветерана специальной военной операции. Драка произошла 11 мая, о чем в своих соцсетях рассказал сам пострадавший. По словам Евгения, ему прилетело по голове бутылкой за то, что он участвовал в спецоперации — именно так ему заявили нападавшие, когда снимали с него часы «за ветерана».

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, известно, что потерпевший не являлся стороной конфликта, он вступился за друга. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад.

Избитый мужчина обратился в полицию в заявлением.