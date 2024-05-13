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Жители острова Путятина в Приморье могут снова оказаться в блокаде

В прошлый раз это закончилось смертью женщины.

Источник: Следственный комитет РФ

Проблемы с паромом могут снова вызвать отрезать жителей острова Путятина в Приморье от материка, сообщили в компании-перевозчике.

Обслуживающая паром компания «Гарпия» заявила об отмене рейсов из-за огромных долгов и нехватки топлива. Администрация ЗАТО Фокино, однако, говорит, что выполнила финансовые обязательства перед перевозчиком.

В кассе вокзала прибрежного сообщения рассказали, что сейчас паром пошёл, но мазута хватит на 2−3 дня.

Руководитель компании «Гарпия» Сергей Гарный выехал во Владивосток для решения вопроса. Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов утверждает, что 3 мая поступили документы на оплату услуг за апрель, других долгов нет.

Напомним, ситуацию с паромом поставил на контроль региональный Следком. Усматривают признаки халатности.

Кроме того, глава Фокино Александр Баранов пойдёт под суд, так как в прошлый раз из-за отсутствия парома на острове скончалась женщина без медпомощи.

СК