Жители острова Путятина в Приморье могут снова оказаться в блокаде

Проблемы с паромом могут снова вызвать отрезать жителей острова Путятина в Приморье от материка, сообщили в компании-перевозчике.
Обслуживающая паром компания «Гарпия» заявила об отмене рейсов из-за огромных долгов и нехватки топлива. Администрация ЗАТО Фокино, однако, говорит, что выполнила финансовые обязательства перед перевозчиком.
В кассе вокзала прибрежного сообщения рассказали, что сейчас паром пошёл, но мазута хватит на 2−3 дня.
Руководитель компании «Гарпия» Сергей Гарный выехал во Владивосток для решения вопроса. Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов утверждает, что 3 мая поступили документы на оплату услуг за апрель, других долгов нет.
Напомним, ситуацию с паромом поставил на контроль региональный Следком. Усматривают признаки халатности.
Кроме того, глава Фокино Александр Баранов пойдёт под суд, так как в прошлый раз из-за отсутствия парома на острове скончалась женщина без медпомощи.