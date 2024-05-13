В ВСУ признали, что Волчанск не подготовили к обороне, пишут СМИ

«Оборона Волчанска не была подготовлена», — привела газета слова своего источника.
Он добавил, что в районе населенного пункта нет средств, необходимых для «блокировки наступления» российских войск.
Продвижение армии России в регионе признал и глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В интервью британскому телеканалу Sky News он заявил, что «линия фронта расширяется, поскольку противник продвигается с нескольких позиций».
Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский генштаб признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил «тактический успех» российских войск.
Военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне российское Минобороны сообщало, что группировка войск «Север» освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.