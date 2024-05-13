Мошенники выманили 10,5 млн рублей у медработника из Балахны

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и обвинил в денежных переводах на Украину. Позднее с ней связался другой собеседник и представился сотрудником МВД. Он убедил медработника в том, что украинские спецслужбы пытаются взломать ее счет в банке. Затем потерпевшей позвонил якобы сотрудник банка и убедил ее перевести сбережения на якобы безопасный счет. В течение пяти дней жертва мошенников следовала их указаниям, снимая деньги со своих счетов и отправляя их на разные реквизиты.
Более того, мнимый сотрудник банка впоследствии сообщил потерпевшей о том, что неизвестные оформили на нее кредит и его нужно срочно погасить. Медработник несколько дней оформила займы в разных банках и перевела мошенникам. В общей сложности за месяц она отдала неизвестным 10,5 млн руб.
При этом потерпевшая сообщила следователям, что в больнице проводили профилактические беседы о дистанционном мошенничестве. О способах обмана она также слышала от знакомых и читала в СМИ, однако все равно отдала деньги неизвестным.