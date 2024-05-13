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Семья из Ростовской области попала в смертельное ДТП в Ставропольском крае

В Ставропольском крае 12 мая произошло смертельное ДТП.

Источник: УГИБДД по Ростовской области

Трагедия случилась под селом Новомихайловское Красногвардейского округа.

Около 16:00 пенсионер за рулем «ВАЗ-21140» выезжал со второстепенной дороги на трассу Ставрополь — Красногвардейское. Во время маневра 78-летний мужчина не заметил проезжающий «Фольксваген». Дедушка не уступил движение и врезался в иномарку. От удара отечественную легковушку выбросило в кювет, где она опрокинулась на бок.

В результате ДТП пожилой водитель ВАЗа скончался на месте. По информации УГИБДД по Ставропольскому краю, в «Фольксвагене» находилась семья из Ростовской области с трехлетним ребенком.

К счастью, им не потребовалась медицинская помощь. Кроха сидел в детском автокресле, поэтому травм удалось избежать. Вернулись ли дончане в родной регион, пока не известно.