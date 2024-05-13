Семья из Ростовской области попала в смертельное ДТП в Ставропольском крае

Около 16:00 пенсионер за рулем «ВАЗ-21140» выезжал со второстепенной дороги на трассу Ставрополь — Красногвардейское. Во время маневра 78-летний мужчина не заметил проезжающий «Фольксваген». Дедушка не уступил движение и врезался в иномарку. От удара отечественную легковушку выбросило в кювет, где она опрокинулась на бок.