Семья из Ростовской области попала в смертельное ДТП в Ставропольском крае

Трагедия случилась под селом Новомихайловское Красногвардейского округа.
Около 16:00 пенсионер за рулем «ВАЗ-21140» выезжал со второстепенной дороги на трассу Ставрополь — Красногвардейское. Во время маневра 78-летний мужчина не заметил проезжающий «Фольксваген». Дедушка не уступил движение и врезался в иномарку. От удара отечественную легковушку выбросило в кювет, где она опрокинулась на бок.
В результате ДТП пожилой водитель ВАЗа скончался на месте. По информации УГИБДД по Ставропольскому краю, в «Фольксвагене» находилась семья из Ростовской области с трехлетним ребенком.
К счастью, им не потребовалась медицинская помощь. Кроха сидел в детском автокресле, поэтому травм удалось избежать. Вернулись ли дончане в родной регион, пока не известно.