В Бобруйске мужчина пострадал при взрыве газового баллончика

В Могилевской области за сутки подразделения МЧС совершили 16 выездов, в том числе: 11 — на оказание технической помощи, четыре — на тушение пожаров и один — на тушение сухой растительности. Пожары произошли в Бобруйске, Могилевском и Чаусском районах. Пострадали два человека, спасен один жилой дом.