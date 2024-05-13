В Бобруйске мужчина пострадал при взрыве газового баллончика

Сообщение о происшествии в частном доме по ул. Калинина поступило спасателям 12 мая в 13.28. Выяснилось, что произошло воспламенение бытового газового баллончика емкостью 400 мл. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
В Могилевской области за сутки подразделения МЧС совершили 16 выездов, в том числе: 11 — на оказание технической помощи, четыре — на тушение пожаров и один — на тушение сухой растительности. Пожары произошли в Бобруйске, Могилевском и Чаусском районах. Пострадали два человека, спасен один жилой дом.