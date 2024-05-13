Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бобруйске мужчина пострадал при взрыве газового баллончика

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске мужчина пытался разжечь мангал и пострадал при взрыве газового баллончика, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о происшествии в частном доме по ул. Калинина поступило спасателям 12 мая в 13.28. Выяснилось, что произошло воспламенение бытового газового баллончика емкостью 400 мл. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В Могилевской области за сутки подразделения МЧС совершили 16 выездов, в том числе: 11 — на оказание технической помощи, четыре — на тушение пожаров и один — на тушение сухой растительности. Пожары произошли в Бобруйске, Могилевском и Чаусском районах. Пострадали два человека, спасен один жилой дом.