В Уфе не прекращаются поиски пропавших подростков.

В Уфе ни на один день не прекращают поиски пропавших Павла Паличева и Дамира Адигамова. Как сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе руководитель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов, на прошлой неделе к поискам привлекли 83 человека и 20 единиц техники, дважды поднимали в воздух пожарно-спасательный вертолет.