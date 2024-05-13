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В Уфе не прекращаются поиски пропавших подростков

В Уфе не прекращаются поиски пропавших подростков.

Источник: РИА "Новости"

В Уфе ни на один день не прекращают поиски пропавших Павла Паличева и Дамира Адигамова. Как сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе руководитель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов, на прошлой неделе к поискам привлекли 83 человека и 20 единиц техники, дважды поднимали в воздух пожарно-спасательный вертолет.

Напомним, два друга 30 марта ушли погулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева, но домой не вернулись. Рюкзаки ребят нашли в лесу. Водолазы обследовали акваторию реки Белой, где нашли сапог одного из мальчиков.