Пострадавшим при пожарах в Вихоревке выделили 5,6 млн на компенсацию

В Правительстве Иркутской области из запасов направили 5,6 миллионов рублей для матпомощи населению пострадавшему при пожарах в Вихоревке Братского района. Разовую выплату в 10 тысяч рублей получат 109 человек, которые имели регистрацию в пострадавших от огня домах. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.