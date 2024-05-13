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Пострадавшим при пожарах в Вихоревке выделили 5,6 млн на компенсацию

Разовую выплату в 10 тысяч рублей получит 109 человек, которые имели регистрацию.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Правительстве Иркутской области из запасов направили 5,6 миллионов рублей для матпомощи населению пострадавшему при пожарах в Вихоревке Братского района. Разовую выплату в 10 тысяч рублей получат 109 человек, которые имели регистрацию в пострадавших от огня домах. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

— 45 человек, которые потеряли имущество первой необходимости получат 100 тысяч рублей, — рассказали в правительстве.

Пострадавшим уже перевели выплаты через банки и почтовые отделения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что родным погибших при пожарах в Братском районе предоставят выплату в один миллион рублей. Претендовать на получение денег могут только супруги и дети.