Пострадавшим при пожарах в Вихоревке выделили 5,6 млн на компенсацию

В Правительстве Иркутской области из запасов направили 5,6 миллионов рублей для матпомощи населению пострадавшему при пожарах в Вихоревке Братского района. Разовую выплату в 10 тысяч рублей получат 109 человек, которые имели регистрацию в пострадавших от огня домах. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
— 45 человек, которые потеряли имущество первой необходимости получат 100 тысяч рублей, — рассказали в правительстве.
Пострадавшим уже перевели выплаты через банки и почтовые отделения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что родным погибших при пожарах в Братском районе предоставят выплату в один миллион рублей. Претендовать на получение денег могут только супруги и дети.