14 человек погибли в крупном пожаре в области Абай: по делу вынесен приговор

Отметим, что по ч.3 ст. 292 УК РК нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.