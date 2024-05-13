В Уфе эвакуировали 500 детей из школы № 41 из-за угрозы минирования

В Уфе экстренно эвакуировали персонал и учеников 41-й школы. Об этом «КП-Уфа» сообщили очевидцы. По их словам, сотни детей вышли на улицу, пока сотрудники экстренных служб обследовали территорию. Как рассказали «Комсомолке» в администрации города, учебное учреждение получило сообщение о минировании.