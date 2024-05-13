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Нарколабораторию ликвидировали в Алматы

Нарколаборатория ликвидирована в частном секторе Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Организовал ее, как свидетельствуют данные сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности Алматы, 22-летний житель Алматинской области. В Турксибском районе Алматы он арендовал частный дом и «варил» там синтетический наркотик.

— В ходе обыска дома изъяты 1 кг кристаллического вещества, свыше 20 металлических канистр, стеклянные бутылки с жидкостями со специфическим запахом, коробки с расфасованным наркотиком, использованные респираторы, электрическая дрель, с наслоением, приспособленная для размешивания сырья, электронные весы, мерная кружка — словом, лабораторный инвентарь. Подозреваемый сообщил, что с «работодателем» контактировал через интернет. Таким же способом заказчик координировал его по работе нарколаборатории. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном, общим весом 4,1 кг. Подозреваемый арестован.

сообщил заместитель начальника ДП города Алматы Куатбек Науатов.

В полиции также напомнили, что с начала года в Алматы ликвидировано четыре лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков.