Нарколабораторию ликвидировали в Алматы

— В ходе обыска дома изъяты 1 кг кристаллического вещества, свыше 20 металлических канистр, стеклянные бутылки с жидкостями со специфическим запахом, коробки с расфасованным наркотиком, использованные респираторы, электрическая дрель, с наслоением, приспособленная для размешивания сырья, электронные весы, мерная кружка — словом, лабораторный инвентарь. Подозреваемый сообщил, что с «работодателем» контактировал через интернет. Таким же способом заказчик координировал его по работе нарколаборатории. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном, общим весом 4,1 кг. Подозреваемый арестован.