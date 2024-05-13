Белгородские власти предупредили о риске повторного обрушения многоэтажки

Накануне, 12 мая, в Белгороде десять раз объявляли ракетную опасность. Утром, около 11:40 мск, было сбито шесть снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire и столько же ракет «Точка-У», фрагмент одной из них попал в жилой десятиэтажный дом. В результате произошло полное обрушение подъезда.