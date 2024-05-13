В Волгоградской области директор детсада пойдет под суд за травмирование ребенка

Согласно версии следствия, в январе текущего года 4-летний мальчик находился вместе со своим братом в детском саду в Алексеевском районе Волгоградской области. Около 16.30 дети залезли на шкаф, который не выдержал их веса и упал. Мальчик получил травму правой кисти.
Ребенка с телесным повреждением доставили в медучреждение, где врачи провели операцию, в результате которой мальчику ампутировали последнюю фалангу безымянного пальца правой кисти, сообщает СУ СКР по региону.
Следователи установили, что родители и воспитатели неоднократно указывали директору на необходимость закрепления шкафов, однако тот никаких мер для обеспечения безопасности детей не принимал.
Дело с обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.