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В Волгоградской области директор детсада пойдет под суд за травмирование ребенка

Следователи завершили расследование дела о травмировании малолетнего в детском саду Алексеевского района.

Источник: Волгоградская правда

Согласно версии следствия, в январе текущего года 4-летний мальчик находился вместе со своим братом в детском саду в Алексеевском районе Волгоградской области. Около 16.30 дети залезли на шкаф, который не выдержал их веса и упал. Мальчик получил травму правой кисти.

Ребенка с телесным повреждением доставили в медучреждение, где врачи провели операцию, в результате которой мальчику ампутировали последнюю фалангу безымянного пальца правой кисти, сообщает СУ СКР по региону.

Следователи установили, что родители и воспитатели неоднократно указывали директору на необходимость закрепления шкафов, однако тот никаких мер для обеспечения безопасности детей не принимал.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.