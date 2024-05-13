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В Омске от отравления угарным газом погиб 7-летний мальчик

Было возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

Источник: Следственный комитет РФ

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» после смерти 7-летнего мальчика в результате пожара. По данным следствия, инцидент произошел 9 мая около 16:30.

В квартире жилого дома на проспекте Королева в Омске в результате неосторожного обращения с источником открытого огня вспыхнул пожар. На момент возгорания 7-летний мальчик находился в квартире один. Попытки реанимации были безуспешными, и ребенок скончался в автомобиле скорой помощи, предварительно от острого отравления угарным газом.

На данный момент следователи провели осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей для установления всех обстоятельств случившегося.

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