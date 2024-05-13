В Омске от отравления угарным газом погиб 7-летний мальчик

В квартире жилого дома на проспекте Королева в Омске в результате неосторожного обращения с источником открытого огня вспыхнул пожар. На момент возгорания 7-летний мальчик находился в квартире один. Попытки реанимации были безуспешными, и ребенок скончался в автомобиле скорой помощи, предварительно от острого отравления угарным газом.