Бастрыкин поручил повторно возбудить дело обманутых дольщиков в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело по обращениям дольщиков одного из недостроенных жилых комплексов на улице Московской в Краснодаре. Ранее решение о возбуждении уголовного дела было отменено прокуратурой Краснодара, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Инфоцентр СК РФ.
Дольщики купили квартиры в 2011 году у застройщика. По прошествии почти 13 лет они так и не смогли получить жилье: многоэтажные дома не достроены, здания признаны самовольной постройкой, а застройщик получил статус банкрота.
ЖК-самострой исключили из перечня проблемных объектов Краснодарского края, покупатели квартир в нем не признаны обманутыми дольщиками. Неоднократные обращения в уполномоченные органы гражданами результатов не принесли.
После жалоб дольщиков Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело.
— Заместитель прокурора Центрального административного округа города Краснодара Семенюта Г. К. отменил данное постановление. Обжалование решения следственными органами СК России указанного решения заместителю прокурора Краснодарского края Пантелееву Д. В. результатов не принесло, — уточнили в Инфоцентре СК РФ.
Сейчас в следственном управлении Краснодарского края проводится дополнительная проверка по жалобе дольщиков.
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального СУ СК России Андрею Маслову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.