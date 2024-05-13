Отец убитой Салтанат Нукеновой впервые высказался о Бишимбаеве

«Мало того, что он честь семьи задел, мы с супругой все новые и новые зверства узнаем, которые он делал. Садизм, который он проявлял в отношении нашей дочери. Все это время мы лежали в больнице, умирали: у нас сердце больное, мы не могли присутствовать на этих судах. Нам хватило того, что мы слышим».