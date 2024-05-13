Отец убитой Салтанат Нукеновой впервые высказался о Бишимбаеве

В понедельник ожидается оглашение приговора Бишимбаеву. Как следует из трансляции заседания на официальном канале Верховного суда Казахстана, коллегия присяжных удалилась в совещательную комнату.
Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана — 99-й («Убийство с особой жестокостью») и 110-й («Истязание»). Первая предусматривает лишение свободы от 15 лет вплоть до пожизненного. Вторая — до двух лет.
«Во всем мире за это дают пожизненное заключение. Думаю, суд примет правильное решение. Поэтому мы тоже, как и вы, надеемся на справедливость нашего суда, нашего государства», — цитирует Нукенова издание NUR.KZ.
Другой же исход процесса он будет считать несправедливым.
«Мало того, что он честь семьи задел, мы с супругой все новые и новые зверства узнаем, которые он делал. Садизм, который он проявлял в отношении нашей дочери. Все это время мы лежали в больнице, умирали: у нас сердце больное, мы не могли присутствовать на этих судах. Нам хватило того, что мы слышим».
По данным местных СМИ, Амангельды Нукенов впервые высказался публично по громкому делу.
Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж, Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти порядка восьми часов. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, и получила травмы случайно, после того, как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон.