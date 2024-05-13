Оскорбившего глухонемого таксиста в Астане арестовали на 15 суток

Накануне двое мужчин в пьяном состоянии вызвали такси, при том, что выбрали две одинаковые точки. За ними приехал водитель по имени Шынгыс. У парня нарушения слуха, он пытался жестами узнать у мужчин куда их везти, но в ответ получил лишь оскорбления и унижения от мужчины, который сидел на переднем сидении. Им оказался Бейбут Кусаинов.