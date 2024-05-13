Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оскорбившего глухонемого таксиста в Астане арестовали на 15 суток

Астана. 13 мая. КазТАГ — Оскорбившего глухонемого таксиста в Астане арестовали на 15 суток, сообщает пресс-служба столичного суда.

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением суда К. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 434 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

Накануне двое мужчин в пьяном состоянии вызвали такси, при том, что выбрали две одинаковые точки. За ними приехал водитель по имени Шынгыс. У парня нарушения слуха, он пытался жестами узнать у мужчин куда их везти, но в ответ получил лишь оскорбления и унижения от мужчины, который сидел на переднем сидении. Им оказался Бейбут Кусаинов.

Оказалось, что Кусаинов уже был ранее наказывался за однородные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность. В этот раз он признался и раскаялся.

штрафы