Оскорбившего глухонемого таксиста в Астане арестовали на 15 суток

«Постановлением суда К. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 434 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.
Накануне двое мужчин в пьяном состоянии вызвали такси, при том, что выбрали две одинаковые точки. За ними приехал водитель по имени Шынгыс. У парня нарушения слуха, он пытался жестами узнать у мужчин куда их везти, но в ответ получил лишь оскорбления и унижения от мужчины, который сидел на переднем сидении. Им оказался Бейбут Кусаинов.
Оказалось, что Кусаинов уже был ранее наказывался за однородные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность. В этот раз он признался и раскаялся.