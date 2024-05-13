В Казани водитель сбил девочку на пешеходном переходе по улице Дубравной

Сегодня, 13 мая, в 7.30 утра по улице Дубравной произошло ДТП. 21-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель объяснил, что отвлекся на мобильный телефон во время движения. Пострадавшая девочка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
По факту причинения вреда здоровью в отношении водителя автомобиля Ford вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведения расследования по статье 12.24 КоАП РФ. Также составлен административный протокол по статье 12.36.1 КоАП РФ за использование телефона во время вождения. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 1 500 рублей.
Ранее пресс-служба Госавтоинспекции полка ДПС УМВД России по Казани поделилась статистикой за прошедшие праздничные дни. Всего в Казани за минувшие выходные произошло 362 дорожно-транспортных происшествия, из них 11 с пострадавшими.