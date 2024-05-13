В Казани водитель сбил девочку на пешеходном переходе по улице Дубравной

По факту причинения вреда здоровью в отношении водителя автомобиля Ford вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведения расследования по статье 12.24 КоАП РФ. Также составлен административный протокол по статье 12.36.1 КоАП РФ за использование телефона во время вождения. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 1 500 рублей.