В Краснодаре местные рэперы разбили Mustang во время съемки клипа

Молодые люди взяли напрокат дорогостоящий автомобиль Ford Mustang, чтобы снять музыкальный клип. Но все пошло не по плану. Во время езды на арендованном транспорте ребята потеряли управление и врезались в отбойник в районе ТЦ ОZ Mall.



Рэперы в результате столкновения не пострадали. А вот авто нуждается в ремонте. В результате столкновения у иномарки отлетели часть бампера и колесо. Машину эвакуировали с места ДТП.