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В Краснодаре местные рэперы разбили Mustang во время съемки клипа

В Краснодаре двое местных рэперов попали в аварию на арендованной машине. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

Источник: Краснодар и край — Telegram

Молодые люди взяли напрокат дорогостоящий автомобиль Ford Mustang, чтобы снять музыкальный клип. Но все пошло не по плану. Во время езды на арендованном транспорте ребята потеряли управление и врезались в отбойник в районе ТЦ ОZ Mall.

Рэперы в результате столкновения не пострадали. А вот авто нуждается в ремонте. В результате столкновения у иномарки отлетели часть бампера и колесо. Машину эвакуировали с места ДТП.