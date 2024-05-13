Молодые люди взяли напрокат дорогостоящий автомобиль Ford Mustang, чтобы снять музыкальный клип. Но все пошло не по плану. Во время езды на арендованном транспорте ребята потеряли управление и врезались в отбойник в районе ТЦ ОZ Mall.
Рэперы в результате столкновения не пострадали. А вот авто нуждается в ремонте. В результате столкновения у иномарки отлетели часть бампера и колесо. Машину эвакуировали с места ДТП.
В Краснодаре местные рэперы разбили Mustang во время съемки клипа
В Краснодаре двое местных рэперов попали в аварию на арендованной машине. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.
Молодые люди взяли напрокат дорогостоящий автомобиль Ford Mustang, чтобы снять музыкальный клип. Но все пошло не по плану. Во время езды на арендованном транспорте ребята потеряли управление и врезались в отбойник в районе ТЦ ОZ Mall.