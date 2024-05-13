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Донской губернатор назвал предварительную версию взрыва в поселке Лиховском

Названа предварительная причина взрыва в Ростовской области.

Источник: телеграм-канал Василия Голубева

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал предварительную версию взрыва в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Василия Голубева, признака взрывчатых веществ на месте не обнаружено. Сейчас рассматривается версия взрыва газо-воздушной смеси.

— Расследование продолжается, — добавил губернатор.

Напомним, в поселке Лиховском утром 13 мая в результате взрыва было разрушено частное домовладение. В результате два человека получили ожоги и были госпитализированы.