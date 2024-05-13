66 лет колонии на пятерых: в Крыму вынесли приговор украинским шпионам

Были возбуждены уголовные дела о шпионаже и госизмене. Верховный суд признал виновными всех пятерых. Петровского приговорили к 16 годам лишения свободы, Котова — к 15, Заривного — к 13, а Козлова и Арефьева — к 11. Отбывать сроки осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.