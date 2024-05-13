66 лет колонии на пятерых: в Крыму вынесли приговор украинским шпионам

Верховный суд Крыма признал пятерых агентов украинских спецслужб виновными в шпионаже. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
Все осужденные — граждане Украины. На скамье подсудимых оказались Николай Петровский 1993 года рождения, Сергей Котов 1972 года рождения, Иван Козлов 1988 года рождения, Сергей Арефьев 1992 года рождения и Александр Заривный 1968 года рождения.
Фигуранты собирали данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных Сил России в зоне проведения специальной военной операции. Всю эту информацию шпионы передавали сотрудникам СБУ. Далее эти сведения использовались для корректировки ударов по позициям российской армии.
Были возбуждены уголовные дела о шпионаже и госизмене. Верховный суд признал виновными всех пятерых. Петровского приговорили к 16 годам лишения свободы, Котова — к 15, Заривного — к 13, а Козлова и Арефьева — к 11. Отбывать сроки осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.