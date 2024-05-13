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Массовое отравление в Воронежском институте МВД: 12 человек в больнице

В региональном министерстве здравоохранения подтвердили, что в одном из высших учебных заведений города произошло массовое отравление. Судя по ранее появившейся информации, речь идет именно о Воронежском институте МВД. По уточненным данным, сейчас в инфекционном отделении с острой кишечной инфекцией находятся 12 человек (прим.ред. — изначально СМИ сообщали о 7).

Источник: РИА "Новости"

Состояние пострадавших близко к удовлетворительному. — Лечение продолжается. Проводятся лабораторные исследования. Причина и условия возникновения заболевания уточняются, — добавили в профильном министерстве. Сегодня утром telegram-канал Baza сообщил, что сорок курсантов воронежского вуза в минувшие выходные, 9 и 10 мая, пожаловались на плохое самочувствие — тошноту и боли в животе. Нескольким из них потребовалась госпитализация. Что могло спровоцировать отравление, пока неизвестно.