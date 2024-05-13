Фасад новостройки едва не убил ребенка в Астане

«12 мая в травматологический пункт Многопрофильной городской детской больницы № 2 обратился мальчик 2013 года рождения с жалобами на наличие раны в височной части головы. При осмотре была обнаружена ушибленно-точечная рана, без кровотечения. Общее состояние удовлетворительное. Ребенок направлен на амбулаторное наблюдение у хирурга, даны соответствующие рекомендации», — ответили редакции в пресс-службе управления здравоохранения Астаны.
Видеозапись с камер наблюдения попала в социальные сети. По информации, ЧП случилось в ЖК Sat-City.
Журналист Михаил Козачков пишет, что дом возведен строительной компанией Sat-NS. Фирма принадлежит братьям акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды.
«Жители утверждают, что куски облицовки падают не первый раз — уже были случаи, даже проводили собрание с чиновниками из акимата района Нура. Как мы видим, пользы это не принесло», — пишет журналист.
В пресс-службе департамента полиции Астаны редакции КазТАГ ответили, возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводится расследование.