«Южная» группировка за сутки уничтожила до 540 украинских военных

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли поражение украинским войскам и отразили три контратаки, потери противника составили до 540 солдат, также уничтожены два танка, в том числе один Leopard, сообщило в понедельник Минобороны РФ.