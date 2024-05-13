«Южная» группировка за сутки уничтожила до 540 украинских военных

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что группировка «Юг» за сутки отразила три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад ВСУ в районах Спорного и Раздоловки в ДНР.
«Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard-2А1 производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, 105 мм орудие М119 производства США и 105 мм гаубица Melara Мod 56 итальянского производства», — добавили в Минобороны РФ.