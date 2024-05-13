Российские силы сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации

Ранее, в ночь на 13 мая, средства ПВО уничтожили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью, над Курской областью было уничтожено восемь беспилотников, над Республикой Крым — четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА, а над Липецкой областью — четыре БПЛА, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).