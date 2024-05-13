Российские силы сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации

Кроме того, за сутки уничтожено 33 беспилотника, шесть ракет «Точка-У», 39 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», Vampire чешского производства и HIMARS производства США, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США и четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow.
Также в Минобороны впервые сообщили о поражении итальянской гаубицы Malera в зоне спецоперации.
Ранее в этот день над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник. Удар был пресечен силами противовоздушной обороны РФ около 12:00 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Ранее, в ночь на 13 мая, средства ПВО уничтожили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью, над Курской областью было уничтожено восемь беспилотников, над Республикой Крым — четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА, а над Липецкой областью — четыре БПЛА, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Также сообщалось, что в ночь на 13 мая украинские силы атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) 36 раз.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.