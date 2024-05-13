Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили: до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».