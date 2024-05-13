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Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки до 135 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили: до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».