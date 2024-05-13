29 приусадебных участков остаются подтоплены в Новосибирской области

Два дачных дома, один жилой дом, 29 приусадебных и восемь дачных участков остаются подтопленными в Новосибирской области. Об этом рассказал глава ГУ МЧС Виктор Орлов.
Вместе с этим вода затопила два участка дорог в Кыштовском и Северном районах. В период с 6 по 12 мая спасателям удалось освободить жилой дом и 14 приусадебных участков.
В апреле в селе Орловка затопило два жилых дома. Администрация района отказалась оказывать владельцам жилья помощь. К делу подключилась прокуратура. Ведомство обязало местную администрацию выплатить материальную помощь пострадавшим от паводка.