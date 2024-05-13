Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение

«Отражены семь контратак подразделений 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, а также 122-мм пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства», — сказали в министерстве.