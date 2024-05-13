Минобороны России заявило об улучшении положения в Харьковской области

Общие потери ВСУ на этом направлении в военном ведомстве оценили в 250 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, САУ «Гвоздика», пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Стрела-10», а также четыре боевые машины РСЗО, в том числе: «Ураган», «Vampire» и RAK-SA-12 хорватского производства.