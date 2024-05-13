Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны России заявило об улучшении положения в Харьковской области

В военном ведомстве сообщили об ударах по позициям ВСУ в районе Волчанска и уничтожении хорватской РСЗО.

Источник: РИА "Новости"

Российские войска улучшили тактическое положение в районе города Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области, сообщило Министерство обороны. Военные также отразили пять контратак ВСУ у Глубокого и Тихого.

Общие потери ВСУ на этом направлении в военном ведомстве оценили в 250 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, САУ «Гвоздика», пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Стрела-10», а также четыре боевые машины РСЗО, в том числе: «Ураган», «Vampire» и RAK-SA-12 хорватского производства.

Материал дополняется