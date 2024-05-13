СК просит ареста начальника автоколонны в Петербурге после ДТП с автобусом

«В Санкт-Петербурге по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО “Такси”. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ», — сказала она.
В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семи человек. Арестован водитель, задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей.