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СК просит ареста начальника автоколонны в Петербурге после ДТП с автобусом

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Следствие просит ареста начальника автоколонны ООО «Такси» по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В Санкт-Петербурге по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО “Такси”. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ», — сказала она.

В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семи человек. Арестован водитель, задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей.

СК