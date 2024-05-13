СК требует ареста начальника автоколонны по делу о падении автобуса в Мойку в Петербурге

«В Санкт-Петербурге по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО “Такси”. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, если они повлекли гибель более двух лиц)», — сказали в пресс-службе.
Как ранее сообщили в СК, задержанный должен был контролировать соблюдение трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, работавших в ООО «Такси». Однако водителю упавшего в Мойку автобуса в течение нескольких дней необходимое время отдыха не обеспечивалось.
Согласно информации городского комитета по транспорту, упавший в Мойку автобус принадлежит именно ООО «Такси». По сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, эта компания зарегистрирована на территории Новой Москвы в 2007 году. Как сказано на сайте общественного городского транспорта Санкт-Петербурга, ООО «Такси» владеет автобусами, обслуживающими 11 маршрутов города. Эта компания была оштрафована судами Петербурга на сумму порядка 3,6 млрд рублей за различные нарушения.