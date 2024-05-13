СК требует ареста начальника автоколонны по делу о падении автобуса в Мойку в Петербурге

«В Санкт-Петербурге по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО “Такси”. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, если они повлекли гибель более двух лиц)», — сказали в пресс-службе.