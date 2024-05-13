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СК возбудил дело в отношении напавшего на сотрудников ДПС в центре Москвы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который напал на сотрудников ДПС, остановивших его за пьяное вождение в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Источник: РИА "Новости"

«Замоскворецким межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)», — сказали в пресс-службе.

По данным следствия, вечером 9 мая около одного из зданий на Крымском Валу мужчину остановили инспекторы ДПС. Не желая быть привлеченным к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, он публично оскорбил правоохранителей, а затем применил насилие в отношении одного из них.

С нарушителем проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

СК
ГИБДД