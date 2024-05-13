СК возбудил дело в отношении напавшего на сотрудников ДПС в центре Москвы

По данным следствия, вечером 9 мая около одного из зданий на Крымском Валу мужчину остановили инспекторы ДПС. Не желая быть привлеченным к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, он публично оскорбил правоохранителей, а затем применил насилие в отношении одного из них.