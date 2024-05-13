Полиция отпустила задержанного замгендиректора «Газпром ГПХ»

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2023 года. По версии следствия, фигуранты дела, исполняя госконтракт по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Северное Оренбургской области организовали схему по переводу компании-подрядчику «Техгазмонтаж» из Ленинградской области 66,7 млн руб. в качестве аванса. Согласно материалам дела, 34,4 млн руб. из этой суммы были похищены. В полиции предполагают, что ФОК в Северном — только один из эпизодов. По словам источника, к завершению следствия сумма ущерба может превысить один млрд руб.