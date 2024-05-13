В Екатеринбурге доцент университета перевела мошенникам 5 млн рублей

Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В МВД призывают уральцев быть бдительными и не давать себя обмануть. Существует мошенническая схема, когда так называемый «руководитель» («ректор университета», «директор компании», «главврач больницы» и т. д. ) предупреждает своего сотрудника, что тому скоро позвонят из государственного ведомства. Мошенник объясняет, что это очень важный звонок, нужно действовать по инструкции звонящего и никому об этом разговоре не рассказывать. А усыпив бдительность жертвы, злоумышленники под разными предлогами выманивают деньги или конфиденциальную информацию.