Увезли на скорой: при пожаре в хабаровском автосервисе пострадал человек

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщает о ликвидации открытого горения в автосервисе на Волочаевской в краевом центре. Это удалось сделать в 19:52. Предварительная площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.