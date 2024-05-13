Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Увезли на скорой: при пожаре в хабаровском автосервисе пострадал человек

Во время возгорания в автосервисе Хабаровска пострадал сотрудник.

Источник: Комсомольская правда

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщает о ликвидации открытого горения в автосервисе на Волочаевской в краевом центре. Это удалось сделать в 19:52. Предварительная площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В результате пожара есть пострадавшие. С ожогами рук на машине скорой помощи в больницу увезли сотрудника автосервиса. Пока подробностей о состоянии мужчины нет.

— Всего к реагированию на возгорание задействовано 25 пожарных и семь единиц техники, — рассказали в МЧС.

Причины и обстоятельства возгорания установят сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. Для этого специалисты проведут проверку.

Пожар начался в 19:12 по местному времени. К моменту прибытия спасателей виднелись открытое горение и черный дым. Загорелась пристройка к автосервису.

МЧС
пожары