Увезли на скорой: при пожаре в хабаровском автосервисе пострадал человек

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщает о ликвидации открытого горения в автосервисе на Волочаевской в краевом центре. Это удалось сделать в 19:52. Предварительная площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В результате пожара есть пострадавшие. С ожогами рук на машине скорой помощи в больницу увезли сотрудника автосервиса. Пока подробностей о состоянии мужчины нет.
— Всего к реагированию на возгорание задействовано 25 пожарных и семь единиц техники, — рассказали в МЧС.
Причины и обстоятельства возгорания установят сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. Для этого специалисты проведут проверку.
Пожар начался в 19:12 по местному времени. К моменту прибытия спасателей виднелись открытое горение и черный дым. Загорелась пристройка к автосервису.