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В Краснодаре на мужчину, избившего бойца СВО, завели второе дело

Мужчина, избивший участника СВО в Краснодаре, на допросе ударил полицейского.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре на мужчину, избившего бойца СВО, завели второе уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло днем 8 мая на улице Радио. 31-летний мужчина около одного из домов напал на 34-летнег участника СВО. Он ударил бойца в колено и живот. На следующий день мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, в служебном кабинете задержанный напал на оперуполномоченного уголовного розыска УМВД по Краснодару. Мужчина ударил полицейского не менее двух раз.

Уголовное дело о нападении на участника СВО передали из органов МВД в СУ СКР по Краснодарскому краю. Позже следователи регионального управления СКР завели второе дело о применении насилия в отношении представителя власти.

«Уголовные дела соединены в одном производстве, следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в ведомстве.