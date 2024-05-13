В Краснодаре на мужчину, избившего бойца СВО, завели второе дело

В Краснодаре на мужчину, избившего бойца СВО, завели второе уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, все произошло днем 8 мая на улице Радио. 31-летний мужчина около одного из домов напал на 34-летнег участника СВО. Он ударил бойца в колено и живот. На следующий день мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Как выяснилось, в служебном кабинете задержанный напал на оперуполномоченного уголовного розыска УМВД по Краснодару. Мужчина ударил полицейского не менее двух раз.
«Уголовные дела соединены в одном производстве, следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в ведомстве.