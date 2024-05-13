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Стало известно, когда огласят приговор в отношении Бишимбаева и Байжанова

В пресс-службе Верховного суда Казахстана рассказали, когда огласят приговор в отношении экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева и директора «Гастроцентра» Бахытжана Байжанова, сообщает Zakon.kz.

Источник: Telegram/Jogargy_sot

Согласно информации суда:

«Сегодня, 13 мая 2024 года в 17:00 в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоится оглашение приговора по уголовному делу в отношении Бишимбаева и Байжанова».

Также сказано, что после состоится пресс-конференция, посвященная завершению данного судебного процесса.

Утром 13 мая во время заседания судья Айжан Кульбаева озвучила вопросы, которые зададут присяжным, чтобы те вынесли вердикт в отношении подсудимых.

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Дело Бишимбаева: в суде озвучили вопросы для присяжных 10:13, 13 мая 2024.

После этого Кульбаева заявила, что суд и присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для принятия решения.

2 мая суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Уже 3 мая Куандык Бишимбаев на прениях озвучил свою позицию. 6 мая подсудимые Бишимбаев и Байжанов выступили с последним словом в суде.